Mais um: Wesley sofre lesão muscular e desfalca o Flamengo nas oitavas da Libertadores

O Flamengo anunciou mais um desfalque para o jogo desta quinta-feira (22), contra o Bolívar, em La Paz, pelas oitavas de final Libertadores. O lateral-direito Wesley sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e ficou de fora da lista dos relacionados para o confronto.

Em nota, o clube informou que o jogador realizou um exame de imagem hoje que identificou a lesão e já iniciou o tratamento. Wesley foi titular na derrota por 4 a 1 para o Botafogo, no último domingo (18), onde atuou por 90 minutos.

Além de Wesley, o Flamengo também não contará com outros seis jogadores: Pedro, Gabigol e Arrascaeta, que também estão em tratamento de lesões musculares; Éverton Cebolinha e Viña, que passaram por cirurgia e só vão ficar à disposição na próxima temporada, e Allan, que apresenta traços falcêmicos e não poderá entrar em campo na altitude de La Paz, não estão à disposição de Tite.



Wesley esteve perto de deixar o Flamengo para se juntar a Atalanta, da Itália, mas a negociação foi travada nos trâmites finais. Depois do sorteio da Copa do Brasil, na tarde da última terça-feira (20), Bruno Spindel, diretor de futebol do clube rubro-negro, explicou o que motivou o fim das negociações.

"Eles fizeram questão de fazer o documento (da transferência), que normalmente o clube vendedor faz. É um documento longo. Aceitamos, mas fizemos uma pequena alteração. Devolvemos revisado ontem a tarde, e isso precisa ser feito com calma porque seria uma transferência importante e complexa. Depois, hoje cedo eles falaram que não aceitavam. Discutimos, voltamos para a data inicial que eles desejavam e pedimos que eles mandassem tudo assinado. Ontem a noite já havíamos pedido e também não tinham mandado. Agora a tarde fomos comunicados informalmente que eles desistiram do atleta. Deduzimos que eles estavam com outras negociações em aberto para a mesma posição e o atleta que era da preferência deles, imaginamos que decidiram contratá-lo", afirmou o dirigente.