Flamengo acerta o retorno de Michael

Michael está de volta ao Ninho do Urubu, após reunião com o empresário do atleta e dirigentes do Al-Hilal, a rescisão contratual do meia foi formalizada. O jogador de 28 anos já assinou contrato de quatro anos com o Flamengo.

Mato-grossense, Michael defendeu o Flamengo entre 2020 e 2021, disputando 105 jogos e com 23 gols marcados. Foram seis títulos conquistados, um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

Leia também:

PM realiza operação no Complexo do Salgueiro para combater roubo de veículos e disputas territoriais

Fetiche em ser corno: Musa do OnlyFans fatura alto como esposa infiel

No último sábado, o atleta foi titular na vitória por 4 a 1 do Al-Hilal sobre o Al-Nassr, que resultou na conquista da Supercopa da Arábia Saudita. O atleta teve boa atuação e ao ser substituído pelo técnico Jorge Jesus nos acréscimos da partida foi extremamente aplaudido pela torcida.