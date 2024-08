Presidente do Vasco, Pedrinho diz que há interessados na SAF do clube mas prega cautela

Logo após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF nesta terça-feira (20), o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou sobre interessados na SAF do clube. O mandatário vascaíno pregou responsabilidade na venda do futebol do clube. A intenção, segundo ele, é não errar "como erraram anteriormente".

Pedrinho disse que não há nenhum fundo árabe negociando a compra da SAF do Vasco, mas disse que há outros investidores conversando com a diretoria: "Venda para fundo árabe é mentira. Com fundo árabe, nunca teve. Ninguém da minha gestão foi consultado sobre isso. Não tem fundo árabe. Tem alguns interessados. Mas é uma conversa muito complexa. Tenho uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Não é nada imediato, não é nada concreto. São avaliações, pesquisas, procuras, mas superficiais."

O presidente do Vasco afirmou que a situação deixada pela 777 Partners é bem pior do que se pensa e pediu à torcida para apoiar a reconstrução do Vasco: "Se eu tivesse fundo árabe, seria o primeiro a falar. Se o torcedor quer a verdade, ele vai entender o que eu estou falando. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida está sabendo. Mas não vou lamentar. Eu entrei justamente para isso. O meu corpo esportivo é muito bem preparado. Estamos aqui para dar outra solução. Preciso do torcedor ao lado para reconstruirmos o Vasco."

Há um mês, o Vasco suspendeu a ação contra a 777 por 90 dias, em acordo com a seguradora A-CAP, que atualmente controla a antiga sócia da SAF vascaína. As conversas envolvem a empresa Moelis, especializada em reestruturação financeira, e sinalizam a busca por negociação futura do futebol vascaíno. O clube de São Januário confia no interesse mútuo junto à seguradora de vender a SAF para novo investidor. A A-CAP não quer ficar no Vasco.