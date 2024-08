Brasileira perde luta intergênero em torneio de jiu-jítsu sem kimono

A lutadora brasileira Gabi Garcia foi derrotada pelo australiano Craig Jones em uma luta intergênero do Craig Jones Invitational (CJI), torneio de jiu-jítsu sem kimono. O embate entre os dois gerou diversas polêmicas e era uma das lutas mais aguardadas do evento, que foi organizado pelo próprio lutador australiano.

A maior das polêmicas aconteceu na última sexta-feira (16), durante a pesagem oficial, quando Craig deu um beijo forçado na brasileira.

A atitude do lutador repercutiu de forma negativa nas redes sociais e ele foi severamente criticado por seus seguidores, que desaprovaram o comportamento de Craig. Gabi Garcia, por sua vez, cogitou desistir do combate por conta do episódio, mas acabou mantendo a luta.



Apesar da derrota, Gabi foi ovacionada pela torcida ao final do embate. A lutadora destacou a importância do evento para a modalidade, já que o objetivo do torneio era concorrer com o mundial realizado pelo Abu Dhabi Combat Club. A brasileira ficou de fora do Hall da Fama do torneio de Abu Dhabi por aceitar o convite de Craig.

“Quero chorar, porque vejo tudo isso… Obrigado ao Craig, o que você fez pelo esporte foi incrível. Hall da Fama para mim são vocês. Quando morremos, a medalha não vai comigo. Nunca luto pela medalha, luto pelo que acredito, e acredito que nosso esporte pode ser muito maior. Hoje eu venci esta luta, porque enquanto outras pessoas podem dizer que é uma piada ou que não concordam, chamo isso de auto respeito, pois posso fazer o que eu quiser e não dou a mínima pra nada”, desabafou a brasileira.