Flamengo tem quatro jogadores em pré-lista da Seleção Brasileira para jogos em setembro

Ayrton Lucas é um dos jogadores do Flamengo presentes na pré-lista do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior - Foto: Joilson Marconne/CBF

O jogadores do Flamengo Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro estão na pré-lista do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para a Data Fifa de setembro. Seguindo a recomendação da entidade máxima do futebol, a CBF começou a enviar na sexta-feira (16) ofícios para os clubes convocando jogadores para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

A convocação, desta vez, será diferente. Com o início das principais ligas europeias neste final de semana, a decisão de Dorival e sua comissão técnica foi adiar o anúncio da lista definitiva e fazer uma convocação mais extensa. Cerca de 30 a 40 nomes estarão na lista inicial. Dorival, então, fará cortes para anunciar os 23 convocados. O prazo é até a próxima sexta-feira (23).

A Fifa exige que os clubes e associações sejam comunicados no máximo 15 dias antes da apresentação para que os atletas sejam liberados. O Brasil começa as atividades no próximo dia 2 de setembro, em Curitiba, palco do duelo com o Equador, no Couto Pereira. A CBF ainda não se posicionou oficialmente sobre o tema e não anunciou a data da convocação. Com os comunicados aos clubes, porém, nomes começam a ser conhecidos, como o do quarteto do Flamengo.

O zagueiro Fabrício Bruno e o lateral Ayrton Lucas já fizeram parte da lista de Dorival Júnior, em convocação para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março. Gerson pode retornar a seleção, depois da sua última passagem em outubro de 2023, ainda com Fernando Diniz como técnico. O atacante Pedro, ainda na era Tite, fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022.