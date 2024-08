Brasileirão: Vasco vacila no fim e empata com o Criciúma, em SC

Jogo movimentado em Santa Catarina. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco visitou o Criciúma e por muito pouco não saiu com os 3 pontos de Santa Catarina. Bolasie, duas vezes, David e Rayan marcaram os gols do 2x2 no Heriberto Hülse.

O jogo começou com superioridade do Tigre. A equipe de Santa Catarina abriu o placar logo aos 5 minutos, após vacilo da defesa do Vasco. Bolasie, sozinho, apareceu no meio da área vascaína para marcar o primeiro. O Vasco sentiu o gol e demorou a se encontrar. Mas David, em lindo chute de fora da área, empatou o jogo. A partida mudou de controle, com a equipe carioca pressionando os donos da casa. A recompensa veio aos 48 do primeiro tempo, quando Rayan virou a parida para o cruzmaltino.

A etapa complementar começou com um Vasco ainda agredindo e perdendo uma chance incrível com o zagueiro Léo, sozinho, a poucos metros do gol. O jogador, de carrinho, acabou jogando por cima do gol. O time da casa buscou pressionar, mas o Vasco se segurava bem. As alterações dos cariocas não surtiram efeito e o Criciúma começou a dominar a partida. Aos 49, de novo apareceu Bolasie. De cabeça, ele tocou no contrapé do goleiro Léo Jardim e empatou a partida.

Com o empate, o Vasco seguiu na 10ª colocação, agora com 28 pontos. O Criciúma, subiu para o 13º lugar (até o momento) e tem 25 pontos.



O Gigante da Colina agora enfrenta o Athletico-PR, em São Januário, somente na segunda-feira (26). O Tigre joga no domingo (25), contra o Grêmio, novamente no Heriberto Hülse.