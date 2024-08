Criminoso "se desculpa" após assalto na Zona Norte do Rio: "É nosso trabalho"

Um vídeo que circula nas redes sociais gerou grande repercursão após mostrar, através de câmeras de segurança, um criminoso se "desculpando" após realizar um assalto na Rua Vandenkolk, em Olaria, Zona Norte do Rio.

Nas imagens é possível ver que o criminoso ainda se referiu ao assalto como uma fonte de renda: "Tia, desculpa aí, valeu? É nosso trabalho".

O caso aconteceu na última sexta-feira (9) por volta das 5h. Na ocasião, uma mulher foi abordada por dois homens em uma moto, e o que estava pilotando orientou: "Pega o telefone dela". Em seguida, o suspeito da garupa desceu e concluiu o roubo, momento em que pediu "desculpas" e fugiu. A vítima teve todos os seus pertences roubados.



De acordo com a Polícia Civil, ainda não foi localizado nenhum registro de ocorrência com as características do crime na 21ª DP (Bonsucesso) ou na 22ª DP (Penha).