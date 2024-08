Dono da SAF do Botafogo, John Textor fica perto de comprar o Everton-ING

John Textor, dono da SAF do Botafogo, se aproxima da compra do Everton, da Inglaterra - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Nos últimos dias, a compra do Everton, da Inglaterra, ficou mais próxima das mãos de John Textor. O empresário norte-americano, já dono da SAF do Botafogo, recebeu um período longo de exclusividade na negociação para a compra de uma participação majoritária da equipe, segundo veículos locais.

Textor terá um bom tempo para concretizar esse acordo e finalmente comprar o Everton sem com concorrentes na negociação. O empresário teria recebido uma promessa de exclusividade do clube e do atual proprietário de mais de 94% das ações, o empresário Farhad Moshiri.

Para realizar a compra da maioria das ações, John Textor precisaria desfazer de sua participação no Crystal Palace, uma vez que a Premier League proíbe que um mesmo grupo ou empresário seja dono de mais de um clube que dispute a mesma divisão. O grupo de Textor, o Eagle Football Grupo, possui 45% das ações do Palace. O grupo ainda conta com o Botafogo, o RWD Molenbeek, da Bélgica, e o Lyon, da França, além do Crystal Palace.

Depois de não conseguir ampliar sua participação no Crystal Palace, o dono da SAF do Glorioso estaria buscando um novo clube para poder investir na Inglaterra. O investimento no Palace foi de 86 milhões de libras para comprar 40% do clube há três anos, com um aumento posterior para 45%. Os outros donos vetaram a participação majoritária de Textor.



O Everton, por sua vez, segue buscando novos compradores diante da vontade de Farhad Moshiri se desfazer de sua participação no clube, do qual é dono desde 2016. A 777 Partners, que controlava a SAF do Vasco, não conseguiu avançar na negociação, assim como o grupo TFG.

Segundo o jornal britânico "Guardian", John Textor teria conversado nas últimas semanas com outro clube da elite do Campeonato Inglês e outro da Championship, a segunda divisão do país. O empresário ainda estaria "confiante" em conseguir um financiamento para o novo estádio do Everton.