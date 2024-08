Vasco negocia a saída de Galdames para o San Lorenzo, da Argentina

O Vasco se aproxima de aumentar a barca de saída de atletas. O volante Pablo Galdames é alvo do San Lorenzo, da Argentina. As negociações estão em andamento e a saída do atleta é considerada próxima.

O chileno, de 27 anos, tem contrato com o Vasco até o final de 2024, mas não faz mais parte dos planos do clube, que vê a saída do jogador como uma boa oportunidade de aliviar a folha salarial. O Vasco já acertou as partidas de Zé Gabriel e Clayton por empréstimo. O volante foi para o Coritiba e o atacante para o Rio Ave, de Portugal. O volante Praxedes, que estava emprestado pelo Red Bull Bragantino, saiu para o Athletico-PR.

O San Lorenzo busca um volante na janela, e pessoas ligadas ao clube argentino dizem que Galdames está muito próximo de reforçar a equipe.

O chileno chegou ao Vasco no início desta temporada em uma transação entre clubes da 777 Partners, ex-controladora da SAF. Ele veio do Genoa, da Itália. Galdames fez 23 jogos pelo time carioca, com dois gols e quatro assistências. Viveu bom momento no início do ano, mas depois perdeu espaço. Com Rafael Paiva, ele atuou em apenas dois jogos, entrando no segundo tempo.