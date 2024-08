Vasco aguarda para saber se o zagueiro Maicon tem condições de enfrentar o Criciúma

O Vasco vai avaliar a condição física do zagueiro Maicon para o próximo compromisso da equipe. O jogador teve detectado um edema na coxa direita e virou dúvida para o confronto diante do Criciúma, domingo, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse.

Maicon, de 35 anos, sentiu dores na parte posterior da coxa no clássico do último final de semana, contra o Fluminense, e terá até o final dessa semana para saber se atuará em Santa Catarina. Na ocasião, ele foi substituído pelo zagueiro João Victor aos 14 minutos do segundo tempo.

Os exames não apontaram lesão, o zagueiro tratou o problema e teve uma boa evolução nos últimos dias. A sexta-feira (16) será o dia-chave para o Vasco saber as condições de jogo de Maicon. Caso não possa contar com o atleta, a provável dupla de zaga será formada por João Victor e Léo.

O Vasco pode ter outros problemas para a partida. Pablo Vegetti, com incômodo na coxa direita, tem feito trabalhos especiais no clube nesta semana. Lucas Piton, que estava com dores no pé, treinou no campo nesta quinta-feira.