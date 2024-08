Wesley aceita proposta do Atalanta e aguarda liberação do Flamengo

O lateral-direito do Flamengo, Wesley, 20 anos, aceitou a proposta do Atalanta, da Itália, para um contrato de quatro anos, com renovação automática por mais um.

O jogador aguarda apenas a diretoria rubro-negra finalizar a operação para liberá-lo. O Atalanta vai pagar 16 milhões de euros (R$ 96 milhões) fixos e mais uma bonificação por metas, o que pode chegar a R$ 120 milhões.

Leia mais

➢Botafogo vai banir torcedor flagrado fazendo gestos racistas no Nilton Santos

➢ Flamengo acerta contrato com cria da base até 2029

O Flamengo irá ficar com 90% do valor, do qual será descontada a comissão para os agentes envolvidos no negócio. Os outros 10% serão destinados a Wesley e seus representantes.



O lateral já tem tudo acertado em relação ao salário com o clube italiano e tem chance de se despedir no jogo desta quinta-feira (15), contra o Bolíviar pela Libertadores, no Maracanã.

Recentemente, o Flamengo recusou oferta do Bornemouth, da Inglaterra, de 12 milhões de euros, e tentava elevar o valor de Wesley para algo entre entre 15 e 20 milhões de euros.

O jogador renovou seu contrato até 2028, aumentou a multa rescisória, e o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos, passando de 70% a 90%.