Flamengo acerta contrato com cria da base até 2029

Flamengo e Lorran podem estar próximos de um acordo. Segundo o portal "ge", o clube carioca chegou a um acerto com o meio-campista de 18 anos e está nos últimos detalhes para fechar um contrato válido até 2029. Cria da base rubro-negra, o atleta é uma das grandes promessas da equipe para as próximas temporadas.

O contrato ainda não foi confirmado oficialmente, mas, de acordo com o "ge", as duas partes já estariam decididas em seguir com o acordo. A multa rescisória seria de 100 milhões de euros - o equivalente a cerca de 600 milhões de reais. O interesse da diretoria flamenguista seria dar a chance de Lorran se destacar com o time antes de receber propostas de equipes estrangeiras.

Lorran é o atleta mais jovem a marcar um gol pela equipe profissional do Fla, com um gol de empate na partida contra o Bangu em janeiro de 2023, aos 23 anos. Ele foi profissionalizado recentemente, após participar da conquista da taça Libertadores Sub-20 com a equipe da base.