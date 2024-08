Rebeca Andrade pode se aposentar antes da próxima Olimpíada

A maior medalhista olímpica da história do Brasil pode estar de fora da próxima edição do torneio. A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, voltou a indicar que pode se aposentar antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, durante um evento do Flamengo realizado no Rio nesta quarta-feira (14).

A atleta já havia dito em outra ocasião que a competição do individual geral da ginástica artística em Paris, que lhe rendeu uma medalha de prata, seria sua última, mas tinha dito que não pretendia se aposentar das outras modalidades que compete. No entanto, no evento desta quarta (14), ela disse que considera parar antes de 2028.

Leia também:

➢ Torcedor do Botafogo é flagrado em ato racista durante jogo contra o Palmeiras pela Libertadores

➢ Daniel Wiffen, nadador e figurante de "Game of Thrones", ficou doente após provas no Sena

Rebeca foi perguntada se sente a pressão de ser a nova favorita por medalhas com a despedida da americana Simone Biles, que não vai para a próxima Olimpíada. "Para mim, não é uma pressão, porque nem eu sei se vou estar [em Los Angeles], né? Talvez eu pare antes dela. Enquanto eu estiver bem, saudável, vou praticar meu esporte e estar feliz. É sempre muito bom, e buscamos isso. As medalhas são incríveis, mas tudo que vivemos nesse caminho é o que faz a diferença", respondeu Rebeca.



O próximo compromisso de Rebeca após as Olimpíadas é no mês de setembro, com o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. O torneio acontece entre 15 e 22 de setembro em João Pessoa, na Paraíba. Além dela, as outras atletas da equipe medalhista da ginástica - Jade Barbosa, Júlia Soares, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira - também participam do torneio.