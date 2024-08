Vinícius Rodrigues vai em busca de mais uma medalha em Paris.

O atleta paralímpico Vinícius Rodrigues, após ficar conhecido nacionalmente pela sua participação no Big Brother Brasil, está focado e vai em busca de mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Ele, que já tem uma medalha olímpica de prata conquistada em Tóquio 2020, compete na categoria T63, que tem atletas amputados acima do joelho.

Nesta semana, o atleta começou a preparação para as competições. Divulgando nas redes sociais, Vinicius já mostrou a pintura temática do cabelo, que é exclusiva para os Jogos, e está gravando conteúdos desse período.

A expectativa de medalha em cima do brasileiro é alta, já que é dele o recorde mundial nessa classe. Durante o ciclo paralímpico, Vinicius enfrentou uma lesão, mas voltou focado e conquistou a prata no mundial.

A prova da categoria T63 do atletismo ocorro no dia 1º de setembro. Caso classifique para a final, a decisão será no dia seguinte.