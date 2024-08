Lateral do Fluminense passa por cirurgia e pode ficar fora por até um mês

Diogo Barbosa não vai poder seguir ajudando o Fluminense nas próximas rodadas decisivas pelo Brasileirão e Libertadores. O lateral teve que ser submetido a uma artroscopia no joelho direito na tarde dessa quarta-feira (14).

A decisão de operar foi tomada pelos médicos do tricolor após o atleta ter a lesão no menisco confirmada. A contusão aconteceu na derrota de 2x0 que o Fluminense sofreu para o Vasco, no último sábado (10).

Leia também:

"A Mala de Rubens": peça de teatro chega em São Gonçalo na próxima quarta (21)

Polícia prende família por tortura de criança em Piabetá



Por se tratar de um procedimento simples, a expectativa é que o jogador fique de fora de 20 dias a um mês. Sem Diogo Barbosa, que vinha sendo titular no time do Mano Menezes após a lesão do Marcelo, o clube carioca conta apenas com Esquerdinha na lateral-esquerda.

O jovem de 18 anos foi titular na partida contra o Grêmio, nesta terça (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, mas não fez uma boa partida. O lateral teve participação direta nos dois lances que ocasionaram os gols do Grêmio, levando a uma derrota de virada, por 2x1, fora de casa.