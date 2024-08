Itacoatiara Big Wave 2024: Evento de ondas gigantes começa essa quarta feira em Niterói

Surfistas enfrentarão nesta quarta-feira (14) ondas de até cinco metros e forte potência previstas para a Praia de Itacoatiara durante o Itacoatiara Big Wave 2024. Atletas brasileiros e internacionais confirmaram presença na competição, que começa às 7h, entre eles Lucas Chumbo e Pedro Scooby

Se nas Olimpíadas as ondas não cooperaram com os atletas, a previsão para a sexta edição do Itacoatiara Big Wave, que acontece nesta quarta a partir das 7h, é o extremo oposto. Organizadores e surfistas estão se preparando para um mar com ondas potentes entre quatro e cinco metros, na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Pela primeira vez, a premiação acontecerá no mesmo dia da competição para a melhor performance no Time Masculino, Time Mulher-Homem e Melhor Onda de Bodyboarding, contemplando duplas formadas pelo surfista e o piloto de moto aquática. A premiação por time (ou dupla) acontece por conta de o IBW ser uma competição na modalidade tow-in, quando o surfista é rebocado até a onda por motos aquáticas.

Leia também:

Operação policial em São Gonçalo, que terminou com uma professora baleada, tinha como objetivo combater o tráfico de drogas interestadual



Ônibus é sequestrado durante operação policial na Zona Norte do Rio

Entre os atletas já confirmados estão nomes como Lucas Chumbo, Pedro Scooby e surfistas internacionais vindos da Argentina, França, Portugal e Inglaterra. Além dos atletas do surfe, o IBW 2024 premiará a melhor onda de bodyboarding, uma forma de reconhecimento a Itacoatiara, uma das mais importantes praias na formação dos melhores body boarders de ondas grandes do Brasil. A premiação para todas as categorias soma R$ 115 mil.

“O Itacoatiara Big Wave é reconhecido internacionalmente, tanto que surfistas internacionais já confirmaram sua participação na edição deste ano, assim como os maiores nomes brasileiros do surfe de ondas grandes. Decidimos também incluir a categoria bodyboarding em reconhecimento aos atletas que fazem de Itacoatiara um dos maiores celeiros de bodyboarders de ondas grandes como Dudu Pedra”, explica Alexey Wanick, presidente da Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow-In de Niterói e idealizador do Itacoatiara Big Wave.

Para amanhã está sendo montada uma grande estrutura a fim de garantir conforto e segurança para participantes e para o público. Enquanto os surfistas estiverem no mar em busca da onda perfeita, quem estiver na areia poderá aproveitar as atividades de recreação esportiva organizadas pelo Sesc RJ durante o evento e nos intervalos das baterias, como tiro com arco, cornhole, slackline e teqball.

O Itacoatiara Big Wave 2024 tem apoio da Prefeitura de Niterói e SESC-RJ, patrocínio institucional da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e Instituo Estadual do Ambiente (INEA), patrocínio da Blank It, Track & Field, Guaraviton, Farbarato, Predialnet, Jappa da Quitanda, Nob Multisports, Puro Suco, Pura Seiva, Wesafe e Acierj.

Já estão confirmados na lista de atletas participantes do IBW 2024, que tem Marcos Monteiro como diretor de prova: Lucas Chumbo (BRA), Pedro Scooby (BRA), Gabriel Sampaio (BRA), Pedro Calado (BRA), Rodrigo Koxa (BRA), Vitor Faria (BRA), José Anibal (BRA), Tony Laureano (POR), Guilherme Hillel (BRA), Bernardo Mackenzie (BRA), Daniel Rodrigues (BRA), Ziul Andueza (BRA), Ilan Blank (BRA), Felipe Cesarano (BRA), Paulo Nascimento (BRA), Ian Cosenza (BRA), João Paiva (BRA), Marcos Moraes (BRA), Vinicius dos Santos (BRA), Pablo Bezerra (BRA), Henrique Vasquez (BRA), Felipe Vinagre (BRA), Thiago Jacaré (BRA), André Paulista (BRA), Michelle des Bouillons (BRA), Michaela Fregonese (BRA), Kleber Pires (BRA), Hermine Bonvallet (FRA), Lourenço Katzestein (POR), Flor Caram (ARG), Rafael Tapia (CHI), Justine Dupont (FRA), Nic Von Rupp (POR), Clement Roseyro (FRA), Lourenço Katzestein (POR), Tomas Lacerda (POR), Andrew Cotton (ENG), Ben Larg (ENG), Francisco Porcella (ITA), Eric Rebieri (FRA), Willyam Santana (BRA) e Ignacio Salazar (POR).

Esta é a 6ª edição ininterrupta do Itacoatiara Big Wave que já é reconhecido como uma das principais provas do surfe de ondas grandes do Brasil. E, para além da tradição já conquistada, o IBW inova a cada ano. Em 2019, o campeonato foi o primeiro do Brasil a incluir a categoria feminina numa competição de ondas grandes. Naquele ano, os campeões foram Paulo Moura e Michaela Fregonese na modalidade remada.

Também na remada, em 2020, Pedro Calado foi o melhor surfista, título que ganhou novamente em 2021 ao lado de Michelle des Bouillons. Em 2022, mais uma inovação, a inclusão da categoria tow-in vencida por Willyam Santana e que teve Gabriel Sampaio ao seu lado no pódio na categoria remada. No ano passado, 2023, a disputa foi apenas na categoria tow-in vencida por Gabriel Sampaio, José Aníbal (maior onda) e Michelle des Bouillons (melhor performance feminina).