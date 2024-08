Vasco acerta o empréstimo do volante Zé Gabriel ao Coritiba

O Vasco acertou o empréstimo do volante Zé Gabriel, nesta terça-feira (13), para o Coritiba. A equipe carioca acertou os detalhes finais e vai ceder o atleta até dezembro de 2024.

Zé Gabriel, de 25 anos, tem contrato com o Cruzmaltino até o final de 2025. Como ele já ultrapassou o limite de sete jogos pelo time na Série A deste ano, com 14 partidas, só poderia ser negociado com um clube brasileiro que disputasse alguma outra divisão do futebol nacional. O Coritiba, atualmente, está na Série B.

A equipe de São Januário tenta se desfazer de alguns atletas que não estão nos planos para o restante da temporada para aliviar a folha salarial e buscar novos reforços. Além de Zé Gabriel, o Vasco também está finalizando a saída de outro volante. Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, está indo para o Athletico-PR.

Zé Gabriel está no Vasco desde 2022. O volante ganhou espaço na reta final do ano passado com Ramón Díaz e teve boa atuação na reação do time no Brasileirão. Ele tem 74 jogos e dois gols com a camisa vascaína.