Flamengo empata com Palmeiras e perde chance de assumir liderança

O time do Flamengo perdeu a chance de retornar à liderança da tabela no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite empatou em 1 a 1 com o Palmeiras na tarde deste domingo (11), no Maracanã, e não conseguiu aproveitar o deslize do atual líder Botafogo, que perdeu para o Juventude nesta manhã.

A partida foi acirrada e teve posse de bola bastante equilibrada entre as duas equipes. O Rubro-negro começou o jogo com mais chances, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. O primeiro a balançar as redes foi Flaco López, do Palmeiras, que marcou aos 31 minutos, mas logo viu seu gol ser anulado por impedimento após revisão do VAR. A primeira metade terminou em 0 a 0.

No segundo tempo, o rival Alviverde voltou com mais chances, mas demorou para conseguir acertar uma chance de gol. Nesse meio tempo, Gerson aproveitou uma bola de De La Cruz para cruzar na área para Arrascaeta; o uruguaio abriu o placar para o Flamengo aos 24 minutos da segunda etapa. O time carioca relaxou e o Palmeiras aproveitou para concretizar o gol, aos 41 minutos, e igualar o placar. Rony cabeceou para o gol, a bola não entrou e o cria alviverde Luighi aproveitou o rebote para balançar as redes. O jogo terminou 1 a 1.

Com o empate, Flamengo encerrou a rodada com 41 pontos e fica na terceira posição na tabela do torneio, atrás do Fortaleza e do Botafogo. Agora, a equipe de Tite se prepara para voltar ao gramado do Maracanã na próxima quinta-feira (15), às 21h30, quando enfrenta o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores.