Morre aos 96 anos Antônio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda

Antônio Delfim Netto, ex-ministro e ex-deputado federal, morreu na madrugada desta segunda-feira (12), aos 96 anos. Internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, o ex-ministro enfrentava complicações em sua saúde.

Delfim Netto deixa uma filha e um neto. Conforme comunicado de sua assessoria, não haverá velório aberto ao público, e o enterro será realizado em cerimônia restrita aos familiares.

Leia também:



Novos tempos: SG ganha nova filial de tradicional loja de materiais de construção no antigo local da C&C

Poste com risco de queda gera insegurança para moradores e comerciantes do Zé Garoto, em SG

Biografia

Delfim Netto foi professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e um dos ministros da Fazenda mais longevos do Brasil, atuando entre 1967 e 1974. Durante sua gestão, o país experimentou um período de intensa expansão econômica, conhecido como o "milagre econômico".

Além de ministro da Fazenda, Delfim ocupou outros cargos de relevância, como o de ministro do Planejamento entre 1979 e 1985, ministro da Agricultura em 1979, e embaixador do Brasil na França entre 1975 e 1977. Com o fim do regime militar, Delfim continuou influente nos cenários econômico e político, tornando-se conselheiro de presidentes e empresários.

Delfim Netto concorreu e foi eleito deputado federal em 1986. Em 2014, ele doou sua vasta biblioteca pessoal, com mais de 100 mil títulos acumulados ao longo de quase oito décadas, para a FEA-USP, instituição onde lecionou e deixou um legado acadêmico.