Maricá FC vence Duque de Caxias e se classifica na Copa Rio

O Maricá FC está classificado para a segunda fase da Copa Rio! Em eliminatória disputada nesta quarta-feira (07), o time derrotou o Duque de Caxias por 2 a 0 e ficou mais próximo do sonhado título no torneio. A partida aconteceu no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, Maricá.

A disputa contou com gols de Pablo Thomaz e Walter. Com a classificação, a equipe treinada por Reinaldo vai enfrentar a Portuguesa RJ na segunda fase da Copa Rio. Caso chegue à final do torneio, o Maricá FC pode ganhar uma vaga para a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro no próximo ano.

Antes da Portuguesa, a equipe de Maricá tem compromisso marcado neste sábado (10) por outro torneio. O time enfrenta o Audax, pela semifinal do Campeonato Carioca Série A2. O Maricá FC chega para o confronto em desvantagem, já que perdeu a partida de ida por 1 a 0. O torneio também acontece no Estádio João Saldanha, a partir das 14h45.

