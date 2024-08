Em vantagem, Juventude segura Flu e vai às quartas na Copa do Brasil

Empurrado pelos quase 40 mil tricolores que fizeram bela festa no Maracanã, o Fluminense lutou até o fim, mas acabou se despedindo da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (07/08). O Tricolor dominou as ações e chegou a finalizar 23 vezes, buscando o empate em 2 a 2, mas esbarrou na forte retranca do Juventude e acabou eliminado no placar agregado do confronto de oitavas de final.

O Fluminense, que havia perdido o jogo de ida por 3 a 2 na semana passada, em Caxias do Sul (RS), sofreu um gol nos minutos iniciais e outro no fim do jogo, mas foi guerreiro e buscou o empate com gols de Kauã Elias e Keno, ficando a apenas um gol de levar a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.



O Fluminense volta a campo no próximo sábado (10/08), às 21h30, para enfrentar o Vasco da Gama, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Estádio Nilton Santos.