Botafogo perde por 1 a 0 para o Bahia e se despede da Copa do Brasil

O Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova - o gol foi marcado por Luciano Rodríguez, Lucho para os mais íntimos, como os torcedores baianos - e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.

A partida ficou marcada pela expulsão de Gregore nos acréscimos do primeiro tempo. O meia alvinegro subiu com Arias e na queda acertou o lateral colombiano - na revisão do VAR, o árbitro Rafael Klein decidiu pela expulsão do jogador do Botafogo.



O lance mudou o rumo da partida que era equilibrada. Com muito volume de jogo na segunda etapa, o Bahia pressionou e criou chances, mas só marcou aos 41 minutos da segunda etapa, com Lucho em passe de Everton Ribeiro.



A definição do adversário do Bahia nas quartas de final sairá por sorteio que ainda será realizado pela CBF.