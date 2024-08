Com prata e bronze, surfe faz história nos jogos olímpicos

O ouro não veio, mas o dia 5 de agosto de 2024 pode ser considerada uma data para ficar guardada na memória dos brasileiros. Em Teahupoo, a 15 mil km de Paris, Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina subiram ao pódio, nesta segunda-feira. É a primeira vez que o país conquista duas medalhas no surfe nas Olimpíadas.

A brasileira perdeu a final contra a Caroline Marks com um toque de drama nos últimos segundos da disputa, e faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Tati precisava de apenas de 4.68 para virar e garantir o ouro, mas os juízes deram 4.50. Foi por pouco. Para completar o time Brasil entre os melhores do mundo no esporte, Gabriel Medina venceu o peruano Alonso Correa e conquistou a medalha de bronze.

Pela segunda vez na história, o surfe é disputado nos Jogos Olímpicos. Na primeira edição, em Tóquio, Italo Ferreira levou a medalha de ouro. Nos Jogos de Paris, Brasil começou com seis surfistas, e dois deles faturaram pódio em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

Gabriel Medina sofreu com as condições do mar na semifinal, mas se recuperou na disputa pelo bronze contra o peruano Alonso Correa. Tatiana Weston-Webb entrou na última bateria do dia. Na disputa pelo ouro, a brasileira enfrentou a campeã mundial da última temporada do Circuito Mundial de Surfe. O mar não ofereceu muitas oportunidades as surfistas, e Caroline Marks faturou o ouro. Tati levou a prata para casa, a primeira medalha brasileira no feminino.