Olimpíadas: Brasil perde para os EUA no vôlei masculino e dá adeus ao Jogos de Paris

A seleção masculina de vôlei foi eliminada nesta segunda-feira (05), dos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe de Bernardinho não foi párea para a seleção dos Estados Unidos nas quartas de final. A derrota por 3x1, com parciais de 26/24, 28/30, 25/19 e 25/19, fez com que a seleção batesse recordes negativos. A oitava colocação nos Jogos é a pior do país em 52 anos de jogos (desde Munique 1972). Sydney 2000 tinha sido a última eliminação brasileira antes de uma semifinal. Bernardinho também atingiu um recorde negativo: primeira vez que fica fora de um pódio olímpico sendo técnico da seleção.

A seleção seguiu um roteiro que tem sido rotina nos últimos jogos. Largou na frente, abriu boa vantagem no primeiro set, mas cometeu erros em momentos importantes. Isso fez com que os americanos melhorassem. A seleção dos Estados Unidos conseguiram a virada e fecharam em 26 a 24.

O segundo set mostrou o que parecia uma recuperação dos jogadores brasileiros. Os Estados Unidos começaram dominando a parcial e o Brasil com dificuldades de virar bolas. Isso fez com que os americanos disparassem. Bernardinho mexeu na equipe e colocou Alan e Adriano. As mudanças surtiram efeito e a seleção reagiu. Lucarelli e Alan foram fundamentais nas viradas de bola e Adriano melhorou o passe. Virada e vitória brasileira por 30 a 28.

O Brasil não conseguiu manter o ritmo. Cometeu erros bobos no início do terceiro set, inclusive em levantamentos. Os americanos recobraram a confiança e abriram vantagem. Mesmo em momentos de maior lucidez, a seleção brasileira não teve tempo de reduzir a desvantagem e foi derrotada por 25 a 19.



O quarto set foi equilibrado até a metade dos pontos. Mas os Estados Unidos tinham um maior volume de jogo e eficiência no ataque e assumiram a dianteira do marcador. Com autonomia, conseguiram vencer por 25 a 19, tornando essa a pior participação brasileira desde os jogos de Munique em 1972. A derrota sem disputar uma semifinal não acontecia desde Sydney 2000.

No século XXI, a seleção verde e amarela somou dois ouros (2004 e 2016), duas pratas (2008 e 2012) e um quarto lugar (2020). Pela primeira vez, Bernardinho vai a uma edição das Olimpíadas como técnico e não sobe ao pódio. Em todas as seis edições anteriores, o técnico conduziu suas equipes a medalhas. Levou dois bronzes com a seleção brasileira feminina, em 1996 e 2000. À frente da masculina, ainda faturou dois ouros (2004 e 2016) e duas pratas (2008 e 2012).