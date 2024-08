Ainda na zona do rebaixamento, Fluminense vence o Bahia e dá novo respiro no Brasileirão

Ainda não foi neste domingo (04) que o Fluminense conseguiu deixar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clube terminou o fim de semana um pouco melhor no torneio; a equipe tricolor derrotou o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, nesta tarde e chegou a sua quarta vitória consecutiva no Brasileirão, após os resultados não muito positivos dos jogos anteriores.

O destaque do jogo foi o centroavante Kauã Elias, cria da base tricolor que vem se tornando uma das peças mais importantes para o elenco do Fluminense nas últimas partidas. Os quatro gols marcados por ele nos últimos jogos já garantiram 10 pontos para a equipe na tabela. Os pontos de hoje deixaram a equipe comandada por Mano Menezes na 17ª posição, com 20 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado. Bahia começou com um pouco mais de destaque e Éverton Ribeiro quase marcou o primeiro para a equipe nordestina aos cinco minutos, impedido pela defesa de Fábio. Aos poucos, o Flu conseguiu fazer pressão e também quase abriu o placar aos 13 minutos, com uma finalização de Kauã Elias que chegou a balançar as redes, mas foi anulada após o VAR apontar impedimento.

No final da primeira metade, o time das Laranjeiras conseguiu concretizar as tentativa em um lance desenhado por Ganso, Arias e Samuel Xavier, que culminou no cabeceio de Kauã para o gol. 1 a 0 para o Fluminense no fim do primeiro tempo. As coisas seguiram assim no segundo tem. Jhon Arias, do Flu, e Luciano Rodríguez e Biel, do Bahia, tiveram chances, mas não conseguiram mudar o placar, que terminou com a vitória dos donos da casa.

Agora, o Fluminense se prepara para voltar aos gramados na próxima quarta-feira (07), às 21h30, dessa vez por outro torneio. A equipe carioca recebe o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil.