Recordista no salto, brasileira precisa abandonar final após lesão

Um dos destaques brasileiros no atletismo, a atleta Valdileia Martins, de 34 anos, precisou abandonar a prova final do salto em altura nos Jogos Olímpicos em Paris após informar que estava sem condições físicas para participar da prova, realizada neste domingo (04). Assentada do MST, a paranaense fez história após igualar o recorde na etapa classificatória da modalidade, mas acabou lesionando o tornozelo esquerdo e não conseguiu voltar a competir neste domingo (04).

A lesão aconteceu na sexta-feira (02). Valdileia realizou um salto de 1,92m e igualou o número da atleta Orlane Maria dos Santos, que era o recorde do Brasil desde 1989. Na aterrisagem, porém, ela começou a indicar sinais de lesão que colocaram em dúvida sua participação na final. Neste domingo (04), ela chegou a se aquecer para a prova. No entanto, na corrida para o primeiro salto, ela começou a sentir dores fortes no tornozelo e decidiu abrir mão da prova.

A atleta vem de um período delicado na vida pessoal. Pouco antes de estrear nas Olímpiadas, ela recebeu a notícia de que seu pai havia falecido, na última segunda (29). Israel Martins, de 74 anos, sofreu um infarto fulminante no assentamento rural do MST onde vivia, no Paraná, mesmo local onde Valdileia começou a trajetória como atleta. A recordista cresceu no assentamento e começou a praticar salto usando uma vara de pescar como sarrafo e sacos com palha de arroz como colchão.

Em entrevista à TV Globo neste domingo (04), a atleta dedicou a trajetória nos Jogos de Paris ao pai. "Foi bem difícil. Na segunda-feira minha irmã me ligou e falou que meu pai tinha falecido. Muito difícil, mas a minha família me deu força. Eles falaram para eu ficar e competir pelo meu pai. Eu sabia que seria a prova mais difícil do ano. Na sexta-feira eu fiz por ele, fiz em homenagem a ele. Eu sei que ele está feliz e contente. Agora é uma fase muito difícil, e eu sei que tenho que superar, porque meu pai é a minha motivação maior. Eu estou contente com tudo que eu estou vivendo, chegar a uma final olímpica. Não consegui saltar, mas eu estou contente com tudo", disse Valdileia.

O salto em altura terminou com medalha de ouro para a Ucrânia, com a atleta Yaroslava Mahuchikh. O pódio também contou com a australiana Nicola Olyslagers na prata e com outra ucraniana, Iryna Gerashchenko, no bronze.