Seleção feminina de vôlei se classifica para as quartas nas Olimpíadas

A Seleção Brasileira de vôlei feminino confirmou seu favoritismo e chegou mais perto do pódio neste domingo (04). Na última partida pela fase de grupos das Olimpíadas de Paris, as meninas derrotaram a Polônia por três sets a zero e estão classificadas para as quartas de final. Elas vão enfrentar a Republicana Dominicana na próxima partida.

A partida deu continuidade à excelente campanha do time feminino, considerada a melhor da modalidade até o momento. Sob o comando do técnico José Roberto Guimaraes, elas não perderam nenhum set nas partidas disputadas. Neste domingo (04), as polonesas ameaçaram interromper a marca, com um tenso segundo set, mas não conseguiram destronar as brasileiras.

O primeiro set terminou em 25 a 21, com alguns bons momentos de vantagem brasileira e sete pontos de Thaisa. Foi no segundo que as coisas se complicaram; quando o Brasil estava quase fechando a partida, com 24 a 19, as polonesas reagiram e começaram um intenso contra-ataque que estendeu a partida. A Seleção Brasileira só foi conseguir fechar o segundo terço no 11° set point, com placar de 38 a 36.

No terceiro, as adversárias voltaram menos reativas e as meninas do Brasil conseguiram encerrar a partida com tranquilidade, vencendo o último set por 25 a 14. A última etapa teve destaques para os bloqueios de Carol e os saques de Ana Cristina, além dos pontos da capitã Gabi, que foi crucial no jogo e acumulou 21 pontos na partida.

As meninas do vôlei brasileiro voltam às quadras de Paris na próxima terça-feira (06), para enfrentar a República Dominicana pela primeira partida das quartas de final. Caso passem, elas podem se encontrar com os Estados Unidos ou com Polônia na semifinal.