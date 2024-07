Estádio do Flamengo: Prefeitura derruba liminar e mantém leilão para esta quarta-feira

O projeto do estádio do Flamengo, localizado na região do Gasômetro - Foto: Divulgação

O projeto do estádio do Flamengo, localizado na região do Gasômetro - Foto: Divulgação

A Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu derrubar a liminar que suspendia o leilão do terreno do Gasômetro. Com isso, a negociação pública está mantida para esta quarta-feira (31), às 14h30.

O local fica na zona portuária e é onde o Flamengo pretende construir o estádio próprio. Uma liminar protocolada na última terça-feira (30) havia suspendido o evento.

Entenda:



A Prefeitura do Rio de Janeiro obteve a autorização, junto à Presidência do Tribunal Regional Federal da 2° Região. "O leilão do imóvel, aberto a todos os interessados e que tem como objetivo a renovação urbana da região da Zona Portuária, ocorrerá hoje, às 14h30", disse a nota.

O leilão havia sido suspenso após liminar judicial concedida em uma ação popular. O juiz citou que o município não pode "desapropriar bens de propriedade de empresa pública federal, sem a prévia autorização do Presidente da República, mesmo que não sejam utilizados diretamente na prestação de serviço público".

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a entrada do rubro-negro carioca no leilão em reunião na última segunda-feira (29). A votação teve 602 votos a favor e 33 contra, além de quatro abstenções. Uma estimativa de inauguração foi apresentada para 15 de novembro de 2029, quando o Flamengo completará 134 anos. O aporte previsto é de R$ 1,7 bilhão.

A Prefeitura desapropriou o terreno, que pertencia à Caixa, há pouco mais de um mês. "A gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções", disse o prefeito Eduardo Paes, à época. Ainda na ocasião, o Flamengo celebrou a decisão.

O que disse a Prefeitura

"A Prefeitura do Rio, por meio da Procuradoria do Munícipio obteve na manhã desta quarta-feira (31) junto à Presidência do Tribunal Regional Federal da 2° Região autorização para realizar o leilão do terreno do Gasômetro, cujo procedimento havia sido suspenso por força de liminar. Com a decisão, o leilão do terreno, que tem como objetivo a renovação urbana da região da Zona Portuária, ocorrerá nesta quarta-feira (31), às 14h30".