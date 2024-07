Botafogo fica em 1 a 1 com Bahia no Engenhão, pela Copa do Brasil

Em jogo muito disputado, Botafogo e Bahia empataram em 1 a 1, nesta terça-feira (30), no Estádio Nilton Santos, no Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Carlos Alberto e Cauly marcaram os gols ainda no primeiro tempo. A decisão da vaga na próxima fase da competição será no dia 7 de agosto, na Fonte Nova. Quem vencer se classifica. Em caso de novo empate, a disputa será nas cobranças de pênalti.

Antes da decisão da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, os dois times voltam a jogar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo entra em campo no sábado para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia. Já o Bahia joga no domingo contra o Fluminense, no Maracanã.