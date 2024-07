CBF confirma o clássico Vasco x Fluminense para o Estádio Nilton Santos, no dia 10/08

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou nesta terça-feira (30) que o clássico Vasco x Fluminense, no dia 10, às 21h30 (horário de Brasília), acontecerá no Estádio Nilton Santos.

No primeiro momento, o Botafogo tinha recusado o pedido do Vasco, mas acabou reconsiderando. O Gigante da Colina não pode mandar o jogo em São Januário porque o laudo da Polícia Militar proíbe o estádio de receber clássicos regionais, com exceção do confronto contra o próprio Botafogo. A Polícia alega que o "Clássico da Amizade" não é perigoso para as torcidas, que em muitas ocasiões se dão bem e acabam até confraternizando antes dos jogos.

Em 2023, Vasco e Fluminense também se enfrentaram no Nilton Santos. Na ocasião, a equipe de São Januário brigava para escapar do rebaixamento e venceu o Tricolor por 4x2.

O Vasco também cogitou levar o clássico para Cariacica, mas também por questões de segurança a ideia não avançou. O Maracanã era outra alternativa, mas os rivais cariocas não entraram em acordo para a realização do jogo.