Botafogo acerta a contratação de meio-campista do Lyon, da França, afirma jornal

O Botafogo acertou a contratação do meio-campista francês Mohamed El Arouch, de 20 anos, do Lyon (FRA). A informação foi dada primeiro pelo jornal francês "L'Équipe".

O jogador se profissionalizou no clube de França e, agora, faz parte do intercâmbio da rede multi-clubes da Eagle Football, de John Textor, acionista majoritária do Botafogo e do Lyon.

Leia mais

Seleção feminina leva gols nos acréscimos e perde de virada para o Japão

Fluminense vence Bragantino em SP e mostra confiança para sair do Z-4



Na temporada passada, El Arouch sofreu com lesões e disputou apenas uma partida pelo time principal do Lyon. A ideia, portanto, é de que o francês ganhe minutos no Botafogo.