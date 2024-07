Fluminense e Douglas Costa acertam rescisão e atacante não joga mais pelo clube

O Fluminense acertou a rescisão de contrato do atacante Douglas Costa. O jogador não vinha tendo boas atuações, tinha um contrato de produtividade com o tricolor, e era um dos mais criticados pelos torcedores devido a campanha ruim no Campeonato Brasileiro, onde o Flu ocupa a vice-lanterna.

Ao chegar nas Laranjeiras, Douglas firmou um contrato onde aceitou reduzir sua pedida salarial para se enquadrar nos moldes do clube. Devido a isso, os valores para rescisão não são considerados altos.

Em sua breve passagem pelo Fluminense, Douglas Costas fez 22 jogos, nenhum gol e apenas uma assistência. Ele fez parte da conquista da Recopa Sul-Americana de 2024. Antes de acertar com o clube carioca, Douglas estava encaminhando sua ida para o Samsunspor, da Turquia. Fernando Diniz ligou para o atleta e ele optou por defender o Fluminense.

