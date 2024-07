Philippe Coutinho pode ser titular do Vasco para confronto contra o Grêmio, no domingo

No próximo domingo (28), o Vasco encara o Grêmio, em Chapecó, às 19h. O técnico Rafael Paiva prepara algumas mudanças para o time titular do cruzmaltino. A principal deve ficar pela entrada de Philippe Coutinho no 11 inicial.

O meia fez sua estreia diante do Atlético-MG, no último domingo, entrando no segundo tempo. Após uma semana completa de treinos e a atuação ruim de Praxedes, Coutinho é cotado para estar desde o início em campo.

Outra mudança possível é a saída de Adson da equipe titular. O atacante reclamou de um desconforto na coxa antes do jogo contra o Atlético-GO, mas mesmo assim viajou para Goiânia e também para Belo Horizonte. O Vasco pode poupar o atleta para tê-lo em melhores condições para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (31), contra o próprio Atlético-GO, fora de casa.

O camisa 10 do Gigante da Colina, Payet, também deve retornar aos relacionados. O francês está recuperado de um edema na coxa e ficou de fora do último compromisso vascaíno para aprimorar a parte física. O técnico Rafael Paiva não tem nenhum jogador suspenso para o confronto diante do Grêmio. Os desfalques são João Victor, Paulinho e Jair, que estão no departamento médico.