Vasco e Fluminense podem se enfrentar no estádio do Botafogo

Marcado para acontecer no próximo dia 10 de agosto, o confronto entre Vasco e Fluminense pode acontecer na casa de uma outra equipe carioca. Segundo o jornal "O Dia", o Cruz-maltino está em negociações avançadas com o Botafogo para jogar o clássico no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, casa do Alvinegro no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

A informação do veículo é de que as equipes estariam bem próximas de um acerto. a partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem o Vasco como mandante. Apesar disso, o clube não tem autorização do Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios (Bepe) para jogar clássicos com o Flu em seu estádio, o São Januário.

O laudo de segurança do Batalhão considera a realização do clássico na casa cruz-maltina representa alto risco para os torcedores, por conta da rivalidade entre os times. Além do Flu, o Flamengo também não pode jogar com o Vasco em são Januário. A última vez que o clube recebeu Fla ou Flu em casa foi me partidas de 2020, realizadas sem público por conta da pandemia de Covid-19.



Por isso, a equipe precisa procurar um outro espaço para sediar a partida. Recentemente, o Botafogo já havia se esquivado de um acerto com o rival para emprestar o Engenhão, mas teria voltado atrás nos últimos dias, segundo o veículo. O Vasco chegou a cogitar levar a partida para fora do Rio de Janeiro, mas teria como prioridade manter o jogo no Estado.

O último confronto entre as equipes aconteceu em abril, no primeiro turno do Brasileirão. Na partida, o Fluminense jogou como mandante no Maracanã e venceu por 2 a 1 contra o Vasco.