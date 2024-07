Eduardo, do Botafogo, passa por cirurgia e vai perder restante da temporada

Eduardo deve perder o final da temporada do Botafogo por conta de uma nova lesão na coxa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O meia Eduardo está praticamente fora do restante da temporada de 2024. O jogador do Botafogo realizou um procedimento cirúrgico no músculo reto femoral da perna direita e o prazo para tratamento é de até cinco meses. A previsão, portanto, é de um retorno aos gramados somente em 2025.

Eduardo, de 34 anos, se machucou na partida contra o Vitória, em Salvador, há cerca de duas semanas. A gravidade foi além da que se esperava, após a realização de exames de imagem. A estimativa inicial de um mês para o retorno do meia foi rapidamente frustrada.

Em nota, o Botafogo explicou a situação do jogador: "O atleta Eduardo realizou na noite de segunda-feira (22/07) uma cirurgia no reto femoral direito. O procedimento foi concluído sem intercorrências. Eduardo agora inicia a recuperação, com prazo de retorno aos treinamentos em até 20 semanas."

É a terceira lesão de Eduardo nesta temporada. Ele sofreu um problema muscular na mesma coxa em maio e uma lesão no tornozelo, em abril. Como ambas aconteceram quase em sequência, Eduardo ficou fora de combate por mais de um mês.



Mesmo com menos jogos, o meia é um dos protagonistas do bom momento do Glorioso na temporada. São 26 jogos, 8 gols e 4 assistências.