Letícia Bufoni defende Rayssa Leal em impasse com o COB"

A futura comentarista da TV Globo na Olimpíada de Paris-2024 e skatista Letícia Bufoni usou as redes sociais para declarar apoio a Rayssa Leal no impasse com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). A situação começou quando a maranhense de 16 anos pediu para que a mãe, Lilian Mendes, estivesse ao seu lado durante o evento esportivo, mas o pedido foi negado devido à limitação no número de credenciais disponíveis para a Vila Olímpica.

Bufoni comentou a situação da colega ao ser mencionada por um internauta na rede social X, antiga Twitter. “Calma que a mami embarca para Paris amanhã para colocar ordem no barraco. Ninguém mexe com a minha filha... mexeu com ela, mexeu comigo!” disse.

Paulista de 31 anos, Bufoni foi a primeira campeã da edição feminina da Street League e se tornou uma das principais figuras do skate mundial, sendo uma referência para a atual geração do esporte. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, as skatistas dividiram o quarto. Nesta edição dos Jogos, Bufoni não participará, pois escolheu focar suas energias em outros projetos, como o automobilismo.

Sobre o caso de Rayssa Leal, ficou decidido que a skatista menor de idade será acompanhada por uma funcionária do COB. Essa decisão foi tomada após a menina não conseguir a presença da mãe como responsável. Lilian, a mãe, havia feito companhia à filha quando ela disputou e ganhou a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, mas na época Rayssa tinha 13 anos. Atualmente, com 16 anos, Rayssa não tem direito à credencial de acompanhante, conforme as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Houve uma negociação entre a equipe de Rayssa e o COB para que ela e outros atletas menores de 18 anos pudessem levar os pais como acompanhantes. O impasse veio à tona em uma entrevista de Tatiana Braga, CEO da TB Sports, agência que gerencia a carreira de Rayssa, ao podcast Maquinistas. A atleta conseguiu apenas a credencial para o treinador Felipe Gustavo, que é seu irmão, e um fisioterapeuta particular.

Tatiana Braga também mencionou que, durante o Pan de 2023, Rayssa Leal ligou para a mãe chorando durante um treinamento e lamentou a ausência da genitora naquele momento. De acordo com a representante da skatista, a presença da mãe seria uma forma de atender ao desejo de Rayssa.