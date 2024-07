Falso site do Prouni ameaça candidatos com boleto fake; entenda

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) abriu na última terça-feira (23) as inscrições para os candidatos interessados em começar os estudos no segundo semestre de 2024, entretanto, mesmo com pouco tempo da abertura, já está sendo denunciado um site falso na internet que se assemelha com os canais oficiais do governo federal, com a intenção de aplicar golpes.

Os golpistas, administradores do site falso, pedem que o estudante forneça os dados pessoais. No final do processo de inscrição, um boleto de pagamento em nome do aluno é gerado, junto com uma mensagem ameaçadora.

“Atenção! Se você não finalizar até o final, o processo de inscrição e pagamento da tarifa. Você portador(a) do cpf: xxx.xxx.xxx-xx será automaticamente eliminado desta edição do enem e de futuras edições!”.



Pelo site falso ser patrocinado pelo Google, a visibilidade é aumentada, gerando mais chances das vítimas caírem no golpe,

Vale lembrar que as inscrições do Prouni 2/2024 podem ser realizadas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 26 de julho, apenas pelo site oficial do governo federal.

Caso queira participar, o candidato precisa ter feito qualquer edição, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes que realizaram a prova a partir de 2022 não pagarão taxa de inscrição.