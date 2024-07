Felipe Neto é anunciado como sócio do ICL

Na última terça-feira (23), durante a 1ª edição do ICL Notícias, o apresentador Eduardo Moreira, ao lado de Felipe Neto, anunciou a entrada do influenciador digital e empresário como o mais novo sócio do Instituto Conhecimento Liberta (ICL).



Agora, Felipe Neto irá compor o conselho da organização junto com Eduardo Moreira, sócio e fundador do ICL, e Rafael Donatiello, CEO e sócio-fundador do ICL.

A empresa ICL tornou-se o maior jornal independente do país e também possui uma plataforma de educação que conta com mais de 75.000 alunos e alcança mais de 70 países. Com 46 milhões de inscritos no YouTube, Felipe Neto é o maior influenciador digital do Brasil.

Com essa parceria, é esperado que haja uma potencialização da disseminação de conteúdos de qualidade, conhecimento e educação para os brasileiros. De acordo com Eduardo Moreira, a adesão de Felipe ao grupo tem como intenção a troca de conhecimento e habilidades.

“O Felipe é o melhor do país na criação de conteúdo para redes, o que será sensacional para o ICL. Além disso, ele possui uma capilaridade gigantesca na internet brasileira. Juntos podemos levar conhecimento e informação de qualidade para cada vez mais brasileiros”, ressalta Eduardo, em entrevista ao ICL Notícias.



Felipe Neto acredita que ambos os lados dessa parceria compartilham propósitos e visões de mundo que se conectam, e por causa disso, a parceria tem uma enorme chance de dar certo.

“Sou um grande admirador do ICL já há algum tempo. É fundamental que o grande público tenha acesso a um veículo progressista em um país dominado pelo conservadorismo. Por acreditar no propósito do ICL, senti que deveria fazer parte dessa mudança e incentivar ainda mais a guinada do projeto”, afirmou Felipe Neto também para o ICL Notícias.

O que é o ICL?

A empresa de mídia, cultura e educação, Instituto Conhecimento Liberta (ICL), atua na democratização do acesso ao conhecimento no Brasil. Atualmente, a empresa administra a Plataforma de Educação ICL, que oferece mais de 290 cursos com professores renomados no país e no mundo, como Noam Chomsky, Nancy Fraser e Jessé Souza.



O ICL atingiu a marca de 75.000 estudantes pagantes e 25.000 bolsistas frequentando seus cursos. Para manter a educação de qualidade para os brasileiros, o Instituto criou um sistema onde alunos que têm condições de pagar a mensalidade também pagam um valor a mais para manter as bolsas de estudo para quem não tem condições, por meio de instituições parceiras.

No setor de mídia, o ICL possui uma programação diária de jornalismo ao vivo no YouTube e em outras redes. Dessa forma, tornou-se um líder de audiência no Brasil, se igualando a veículos da imprensa com estrutura e orçamento superiores.

No final de 2023, adquiriu mais um portal de notícias, onde a audiência vem aumentando cada vez mais pelas suas matérias exclusivas, gerando repercussão entre outras plataformas.

Quem é Felipe Neto?

O YouTuber carioca, nascido em 1988, começou a produzir vídeos para a internet em 2010. Após uma década de carreira, ele conquistou quase 50 milhões de inscritos.