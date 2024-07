Olimpíadas 2024: Brasil divulga os convocados do basquete masculino

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou dois cortes e a lista final de 12 atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Com Yago e Raulzinho recuperados de lesão, o Brasil terá os mesmos nomes que conquistaram a classificação no Pré-Olímpico em Riga, Na Letônia.

A lista final da seleção conta com:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Sendai 89ers-JPN

Durante a fase de preparação para os Jogos de Paris, o Brasil contou com Alexey e Elinho no elenco, já que Yago e Raulzinho ainda eram dúvidas para a Olímpiada. Com o retorno da dupla, Alexey e Elinho foram cortados pelo treinador Aleksandar Petrovic, que valorizou a presença dos jogadores com o grupo.



Petrovic agradeceu aos dois atletas: "Quero agradecer ao Alexey e ao Elinho pelo profissionalismo e pelos treinos em Zagreb. Sem eles, seria muito difícil ter a qualidade de treinos que tivemos aqui. Estamos prontos para as Olimpíadas e muito focados para o que está por vir."

A seleção brasileira masculina de basquete chega a Paris nesta terça-feira (23) e segue diretamente para Lille, onde será disputada a primeira fase dos Jogos Olímpicos. Antes da estreia oficial, o Brasil terá um amistoso com o Canadá, nesta quarta-feira (24).