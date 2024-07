Torcida do Leixões, de Portugal, protesta contra parceria com Flamengo

"Flamengo, meta o pé" foi o grito da torcida do Leixões, clube português que negocia uma parceria com o Fla, durante uma partida realizada pela equipe do futebol de areia neste fim de semana. Os torcedores se manifestaram contra o possível acordo entre a equipe e a diretoria Rubro-Negra, que está estudando adquirir o clube europeu.

Um dos cartazes usados pelos torcedores trazia a frase "cansados de má-fé... SAD e Flamengo, metam o pé", em referência às notícias de negociação entre o clube carioca e a SAD (equivalente português à SAF) da equipe portuguesa. Em outro momento, os torcedores expuseram um cartaz com a frase: "Zero independência, menos identidade, mais promiscuidade... Não à multipropriedade!".

Os protestos repercutem nas redes logo após a confirmação de que as duas equipes estão em estágio avançado de negociação. Nesta segunda (22), em entrevista ao "Charla Podcast", o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou a possibilidade de acordo. "Estamos em processo avançado. A gente está avançando, se for mais adiante nós levaremos para a aprovação do Conselho", afirmou.



Ainda não foi confirmado como exatamente deve funcionar o acordo entre as duas equipes, mas a expectativa é de que o projeto atenda ao plano de internacionalização do clube proposto pelo Flamengo. Há alguns anos, o time tem demonstrado interesse em comprar uma equipe fora do Brasil para ter um representante no futebol europeu. Em 2021, a diretoria achegou perto de adquirir o Tondela, também de Portugal, mas as negociações acabaram não avançando.