Em entrevista, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, fala sobre impasse com Gabigol

Gabigol segue com seu futuro indefinido no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Em entrevista à um podcast nesta segunda-feira (22), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se manifestou após Gabigol declarar na beira do campo, após a vitória de virada sobre o Criciúma, que o clube "não agiu de boa maneira com um ídolo." Landim disse que o clube não concorda com os tempos propostos pelo atleta e seu staff.

Landim foi direto ao explicar a situação: "Não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos: por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer."

O presidente do Flamengo disse que existe ainda a possibilidade de Gabigol ficar, mas as partes precisam se alinhar: "Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: 'Olha, estou disposto a pegar esse contrato que você está me propondo e a dar mais um ano'. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. É óbvio que é bem mais do que ele recebe. E é em cima daquilo que foi meio o que seria o valor acordado se fosse firmar um contrato de cinco anos."

A contraproposta do Fla é, segundo Landim, uma forma de entregar um recado para o camisa 99. O clube necessita de garantias esportivas para acreditar nele e voltar a fazer um contrato longo: "Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel... E espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. Tenho gratidão eterna não por só ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período em que estou na presidência do clube."