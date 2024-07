Vasco e A-CAP trabalham em conjunto para encontrar um novo investidor

Presidente do Vasco, Pedrinho busca novo investidor para a SAF do clube, em parceria com a A-CAP - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Após o Vasco suspender na Justiça a ação contra a 777 Partners por 90 dias, o clube agora busca dar novos passos para encontrar um novo investidor para a SAF do clube. A suspensão foi um pedido da A-CAP, seguradora americana que assumiu o controle da 777. Como a empresa não tem interesse em comandar o futebol, o Vasco aceitou o acordo.

A intenção da A-CAP é recuperar o dinheiro emprestado à 777, além de não perder mais dinheiro, já que terá custos para manter o litígio em curso. Por conta disso, a revenda é o objetivo em comum entre as duas partes.

Mesmo com a suspensão da ação, o clube associativo segue com o controle da SAF. Outro motivo para a A-CAP querer encontrar um novo investidor em parceria com o Vasco é que a seguradora tem o receio de ter a participação na SAF vascaína reduzida a nada - ou seja, a Justiça dar vitória ao Vasco sem que o grupo americano recupere o investimento já realizado.

Durante o prazo de 90 dias, Vasco e A-CAP vão trabalhar juntos na busca por um novo comprador para a SAF do clube. O período será destinado para negociações com investidores e reuniões entre todas as partes. O plano do Vasco é resolver a venda neste período. Mesmo sem negociações em andamento, há investidores demonstrando interesses. Provavelmente as conversas se estenderão, e o planejamento é que ao final desses três meses, o negócio esteja encaminhado.



Caso não tenha acordo para a revenda da SAF, o processo do Vasco contra a 777 Partners volta a correr na Justiça partindo do ponto em que parou na última semana. Porém, o Vasco está confiante de que conseguirá um bom acordo. A confiança se dá também pelas conversas recentes com a A-CAP. A seguradora está disposta a negociar e flexibilizar valores para que nenhuma das duas partes saia perdendo.