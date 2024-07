Atleta brasileiro de decatlo reclama de material esportivo enviado para os jogos olímpicos

Atleta representará o Brasil no decatlo durante as Olimpíadas de Paris - Foto: Imagem: Reprodução/Instagram

Atleta representará o Brasil no decatlo durante as Olimpíadas de Paris - Foto: Imagem: Reprodução/Instagram

O atleta brasileiro Fernando Ferreira, também conhecido como Balotelli, representante do Brasil no decatlo, foi ao seu perfil no X (antigo twitter) postar uma reclamação em relação ao material esportivo recebido da Puma, fornecedora oficial de material da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

"Irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, dois dias de competição dividido em 4 etapas, e recebi como material uma regata, um macaquito e um shorts. Assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar pra vila e lavar logo meu material, ou competir com sujo", escreveu o atleta em uma das publicações.

Balotelli também contou que não recebeu sapatilhas para competir. "Utilizo sete sapatilhas de modelos diferentes, cada uma para um prova específica. Estou indo para os Jogos Olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito".

O decatlo é uma prova do atletismo em que cada atleta compete em 10 provas diferentes, que dependem de uniformes com especificidades distintas. Ele lamentou a situação comparando o material que recebeu em uma mochila com o kit enviado a um atleta da Espanha, que postou nas redes sociais.

"Vocês não têm ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção. Sempre achei que nas Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas mas parece que não é bem assim pra nós", postou.

Procurada, a CBAt disse: "Estamos buscando resolver essa questão dele e de todo atleta que tiver algum tipo de problema para que estejam tranquilos para focar na competição".

Na sexta a lançadora de disco Izabela da Silva já havia reclamado de não receber vestimentas femininas em sua mochila da Puma. Segundo ela, a fornecedora de material esportivo só disponibilizou tops femininos até o tamanho M.