Maior nome da ginástica feminina japonesa é cortada das Olímpiadas

As vésperas do inicio dos jogos Olímpicos em Paris, uma informação que chocou muitas pessoas foi o fato de Shoko Miyata, atleta de 19 anos e maior nome da ginástica feminina do Japão, ter sido cortada da seleção, assim ficando de fora das Olímpiadas. A jovem foi pega fumando e ingerindo bebida alcoólica, o que vai contra normas da delegação e do país. O Japão proíbe o consumo de álcool e tabaco a menores de 20 anos.

A confirmação veio da Associação Japonesa de Ginástica, que segundo o jornal “The Guardian”, o presidente da instituição, Tadashi Fujita, pediu desculpas pelo ocorrido. Com isso, a delegação japonesa irá aos jogos apenas com quatro atletas, já que ninguém substituirá Shoko.

A treinadora da seleção Mutsumi Harada, ficou extremamente chateado com a situação, e chegou a chorar pedindo para entenderem a situação da atleta que muito jovem já recebe tanta pressão e expectativa sobre sua carreira.

"Ela estava passando os dias realmente sobrecarregada com tanta pressão. Eu imploro que as pessoas entendam isso", disse a técnica.

Shoko Miyata é a grande estrela da modalidade no Japão. A ginasta havia garantido passaporte para Paris ao vencer a Copa NHK, em maio, pela terceira vez seguida. No Mundial de Ginástica de 2022, a japonesa conquistou o bronze na trave.