Fluminense anuncia a contratação do atacante Kevin Serna

Após acertar os retornos de Thiago Silva e Nonato e a contratação do zagueiro Ignácio, o Fluminense continua reforçando seu elenco visando deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e as oitavas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil. A bola da vez é o atacante colombiano Kevin Serna, vindo do Alianza Lima, do Peru.

O Tricolor precisou pagar cerca de R$ 10 milhões para obter 70% dos direitos econômicos do jogador. É a segunda vez que o clube carioca abriu os cofres para melhorar seu elenco nesta janela de transferências do meio do ano. O zagueiro Ignácio custou quase R$ 12 milhões. Thiago Silva e Nonato retornaram sem custos.

Após os jogos da fase de grupos da Libertadores deste ano, o Flu passou a se interessar pelo atacante Kevin Serna. O atleta teve boas atuações e marcou dois gols contra a equipe carioca. Um no empate em 1x1 em Lima e o outro na derrota da equipe peruana por 3x2 no Maracanã. O Fluminense agora corre contra o relógio para ter o jogador à disposição para o confronto contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, no Rio, em confronto válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Por ser estrangeiro, o trâmite é mais demorado.

Leia também:

▶ Lula comenta desistência de Joe Biden: "respeito muito"

▶ Polícia resgata mais de 40 pessoas em clínica clandestina

Kevin Serna tem 26 anos e iniciou nas categorias de base do Deportes Tolima-COL, mas logo se transferiu para o Porto-POR. Após formação no clube português, o atacante profissionalizou no Desportivo Luqueño-PAR. Passando por três países diferentes, ainda no início da carreira, ele só foi conseguir se estabelecer quando se transferiu para o futebol peruano. Lá, o atleta defendeu clubes como Santa Rosa, Los Chankas e Tarma antes de se destacar no Alianza Lima.