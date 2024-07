Nicolas Prattes irá correr a Maratona Olímpica de Paris

O ator Nicolas Prattes irá realizar um grande sonho pessoal no mês que vem, o jovem, de 27 anos, será um dos atletas amadores escolhidos para correr a maratona Olímpica de Paris 2024. Ele anunciou a notícia para seus seguidores no Instagram no domingo (21).

Tentando inovar, essa é uma ação do projeto Maratona Para Todos, que pela primeira vez na história, dará oportunidade para atletas amadores percorrerem o mesmo trajeto em prova feito por atletas profissionais nos jogos olímpicos. Através de resultados em algumas provas oficiais, pontuação com desafios de exercícios diários e sorteios, dois grupos foram divididos, 20.024 pessoas que iram correr 10 km da prova e outras 20.024 que iram percorrer os 42 km e 195 m da maratona.

"Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho", comemorou Nicolas nas redes sociais.

Leia também:

Homem atira contra vizinho após se incomodar com festa junina em SG

Polícia Civil prende homem que simulou próprio sequestro para consumir drogas em comunidade no Rio

Em abril deste ano o ator já havia participado da Maratona de Paris. A prova acontece dia 10 de agosto.