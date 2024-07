Niteroiense empata com o Campos e garante acesso para a Série B2 do Carioca

O Niteroiense Futebol Clube garantiu o acesso para a Série B2 neste domingo (22). A equipe de Niterói empatou por 1x1 na segunda partida da semifinal da Série C, contra o Campos, e além de subir de divisão, também firmou sua vaga na decisão do Estadual.

A partida que garantiu o "time de Araribóia" na final aconteceu no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão. Após a vitória por 2x0 no jogo de ida, e a boa vantagem conquistada, a equipe do Niteroiense administrou o resultado e chegou a sair na frente, com gol de Jhow Jhow. O Campo conseguiu apenas empatar, com Richard.

Leia também:

▶ Lula comenta desistência de Joe Biden: "respeito muito"

▶ Polícia resgata mais de 40 pessoas em clínica clandestina

Na decisão, a equipe de Niterói enfrentará o Uni Souza, que empatou com o Vera Cruz, por 1x1, após vencer a primeira partida por 1x0. As finais estão marcadas para 28 de julho, em Moça Bonita, às 14h45 e dia 04 de agosto, com local ainda indefinido, às 14h45 também.

Como venceu o primeiro turno da competição, o Niteroiense já se garantiu como um dos dois melhores do torneio. Se perder a final do turno para o Uni Souza, eles voltam a se enfrentar pela final do estadual. Em casa de sucesso na final do turno, o time de Niterói se sagra campeão de forma direta.