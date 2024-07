São Gonçalo EC se prepara para final do Campeonato Carioca B1 sub-20

São Gonçalo Esporte Clube se prepara o primeiro jogo da final do Carioca sub 20 da série B1 - Foto: Layla Mussi

São Gonçalo Esporte Clube se prepara o primeiro jogo da final do Carioca sub 20 da série B1 - Foto: Layla Mussi

Boa fase para o futebol gonçalense! Após levar a Taça Corcovado, que vale como o primeiro turno do Campeonato Carioca B1 sub-20, o São Gonçalo Esporte Clube pode estar próximo de conquistar o título do torneio. A equipe de base disputa a final do campeonato com o Pérolas Negras em duas rodadas; a primeira delas acontece já neste sábado (20), às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende, interior do estado.

A equipe conquistou a Taça Corcovado | Foto: Ivna Motta/São Gonçalo E.C.

A equipe, treinada pelo ex-jogador do Fluminense, Roberto Brum, passou pela primeira metade do torneio invicta, o que garantiu a Taça, e levou a melhor nas duas rodadas de semifinal, vencendo o Paduano por 2 a 1 e por 1 a 0. O sucesso e a chance de título contrastam com a situação delicada que o time enfrentava até bem pouco tempo. O técnico conta que, quando chegou à equipe, no final do torneio do ano passado, o time estava quase sendo rebaixado.



Leia mais

• Atacante português Rafael Leão, do Milan, grava vídeo usando a camisa do Flamengo

• Maricá FC garante vaga antecipada para a semifinal do Carioca A2

"Eu fui convidado no ano passado com a missão de manter o time. Cheguei faltando duas rodadas para terminar [o campeonato], o time estava na zona de rebaixamento e conseguimos dois bons resultados. Deu certo e aí me fizeram a proposta de começar para valer esse ano. Aí eu voltei a estudar futebol e consegui a minha Licença A pela CBF Academy", explicou Roberto.

Essa é a primeira equipe treinada por Roberto Brum, que é ex-jogador do Fluminense | Foto: Layla Mussi

Em entrevista a O SÃO GONÇALO na manhã desta sexta-feira (19), a equipe ressaltou o foco e a determinação para seguir nessa trajetória vitoriosa rumo ao grande título.



"Começamos o campeonato e meio que ninguém acreditava na gente. Vamos enfrentar um adversário que tem uma estrutura muito maior do que a nossa, o favoritismo é todo deles, mas nós temos dado o nosso melhor, temos realizado um trabalho de excelência e o resultado foi esse, chegar à final. Somos a surpresa do campeonato, nosso time tem mantido uma invencibilidade, com um bom ritmo de apresentação e resultado. Agora para a decisão a minha expectativa é que a gente continue evoluindo para que o resultado seja a consequência do que a gente entrega no jogo", afirmou o treinador.

Filho de Roberto Brum, Robert, 18 anos, que joga pelo São Gonçalo EC, acredita que os resultados são baseados na entrega e na coletividade.

Roberto Brum ao lado do filho Robert, jogador do São Gonçalo EC | Foto: Layla Mussi

"A preparação não vem só dessa semana, vem de um trabalho realizado diariamente. A expectativa é a melhor possível, que a gente possa sair com um bom resultado. Eu creio que não só o trabalho dentro de campo, como também toda a equipe por trás que faz toda diferença para a nossa conquista", afirmou o jogador.



Na expectativa para o primeiro jogo da grande final do campeonato, os atletas Ryan Souza, 20 anos, e Kauã Henrique, 18, ressaltaram que essa boa fase do time e a preparação para os jogos, fazem parte de um grande sonho em comum.

"O nosso grupo almeja muito ser campeão, que é o nosso maior sonho nessa competição. Estamos vindo de uma sequência de invencibilidade, mas nada disso pode entrar na nossa mente, porque agora é um novo jogo. Nosso diferencial para essa final é a competitividade", afirmou Ryan.

"Questão de saudade é difícil, mas é tudo pelo meu sonho, então vou lidando com isso da melhor forma possível. Expectativa é a melhor possível pra amanhã, acredito que vamos sair com a vitória e se Deus quiser ser campeão", disse Kauã, que saiu de casa, em Minas Gerais, aos 13 anos, em busca do sonho de ser jogador de futebol.

Treino do São Gonçalo EP na manhã desta sexta-feira (19) | Foto: Layla Mussi

Para a equipe, o diferencial para alavancar o trabalho do time em 2024 foi a integração do treinamento esportivo com outros acompanhamentos específicos, como o psicológico e o nutricional.

A equipe realiza uma integração do treinamento esportivo com outros acompanhamentos específicos, como o psicológico e o nutricional | Foto: Layla Mussi

"Quando veio o convite de ser auxiliar técnico do Roberto Brum, eu logo aceitei. É um cara vencedor, vitorioso, e você vê que o trabalho tá sendo bem feito. A gente chegou na fase mais importante da competição e nosso intuito é conseguir a vitória. A gente torce para que tudo dê certo dentro da nossa trajetória", declarou o auxiliar técnico Gustavo Moura, de 40 anos.



"A gente tem uma essência muito boa, trabalhando todo mundo junto. São bons garotos, muito educados, e que gostam de trabalhar. Hoje somos o único time invicto da competição sub 20 e temos que manter essa história para conquistar esse título", concluiu César Fróes, preparador de goleiros do São Gonçalo EC.

A partida deste sábado tem transmissão ao vivo pelo canal Perólas Negras TV, no YouTube. O segundo jogo acontece no sábado seguinte, dia 27 de julho, também às 15h, no Estádio Orlando Pedro Xavier, em Silva Jardim. A final não tem vantagem e, em caso de empate, as equipes decidirão o título nos pênaltis.