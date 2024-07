Atacante português Rafael Leão, do Milan, grava vídeo usando a camisa do Flamengo

Rafael Leão, em seu Instagram, com a camisa do Flamengo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rafael Leão, em seu Instagram, com a camisa do Flamengo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Através de sua conta oficial no Instagram, o atacante português Rafael Leão, jogador do Milan, gravou um vídeo nesta quinta-feira (18) vestindo uma camisa do Flamengo e empolgou os rubro-negros nas redes sociais.

O jogador está de férias no Brasil após a disputa da Eurocopa e apareceu cantando a música "Tropa do Mais Novo", do rapper Chefin, dentro de um carro em Angra dos Reis, cidade no litoral do Rio de Janeiro. Leão participou de um evento no Copacabana Palace, hotel na Zona Sul do Rio, e falou que acompanha o futebol brasileiro em uma entrevista para a CazéTV, canal no Youtube.

Leão afirmou que conhece todos os times do Brasil: "Eu conheço todos (os times do Brasil). Gosto do Flamengo, Santos... (após ser interpelado pelo streamer vascaíno Casimiro) E o Vasco. Às vezes (dá para acompanhar os jogos). É um campeonato que tem sempre jogadores referência, talento, então é um futebol que gosto de assistir."

Leia também:

➤ CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil; veja como ficou

➤ Polícia Militar prende dupla por furto em Icaraí, Niterói