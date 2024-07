Maricá FC garante vaga antecipada para a semifinal do Carioca A2

Após o empate entre Audax e América, por 1x1, nesta quarta-feira (17), o Maricá garantiu sua vaga, de forma antecipada, para a semifinal do Campeonato Carioca da Série A2. Com duas rodadas restantes, a equipe ainda busca a liderança da Taça Santos Dumont.

Os confrontos do "tsunami" são o líder Duque de Caxias e o Audax, ambos fora de casa. Após definido o topo da tabela, as semifinais serão montadas. A equipe da região metropolitana do Rio precisa vencer a competição para subir para a elite do futebol carioca.